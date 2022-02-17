Эшелоны с военной техникой ЮВО вернулись с учений в Крыму в Чечню и Дагестан

Эшелоны с военной техникой Южного военного округа (ЮВО) вернулись с учений в Крыму в Чечню и Дагестан.

Воинские эшелоны переправили тяжелую военную технику на 1,5 тысячи километров в пункты их постоянной дислокации. Все перемещения соединений и воинских частей, задействованных в учениях, совершаются в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России. Марши в пункты постоянной дислокации осуществляются комбинированным способом. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее также вернулись с учений в Курской области подразделения материально-технического обеспечения ЗВО. Их пункт постоянной дислокации находится в Дзержинске. Подразделения преодолели более 700 километров.

Материал подготовили: Егор Левин, Кирилл Ховрин