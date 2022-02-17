Подразделения МТО ЗВО вернулись в Дзержинск из-под Курска после учений

Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа после учений на полигонах в Курской области вернулись в пункт постоянной дислокации в Дзержинске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что подразделения преодолел более 700 километров.

«Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области», - заявил Конашенков.

Также генерал-майор сообщил, что железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа вернулись в гарнизоны в Нижегородской области после учений в Курской и Брянской областях.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин