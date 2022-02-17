Ученые выявили связь между внешней привлекательностью и иммунной системой

Исследователи установили связь между внешней привлекательностью и функционированием иммунной системы. В ходе эксперимента ученые из Университета Флориды и Техасского христианского университета предложили добровольцам оценить фотографии молодых людей на предмет внешней привлекательности. Затем их обследовали медики, выявив состояние иммунной системы в организме, уровень воспаления в теле и самооценку здоровья.

Оказалось, что люди, лица которых сочли привлекательными в ходе эксперимента, обладали более здоровой иммунной системой, главным образом, в отношении бактериального иммунитета. Результаты исследования опубликованы в royalsocietypublishing.org.

При этом у мужчин, которых сочли более привлекательными внешне, было больше высокофункциональных естественных клеток-убийц, отвечающих за борьбу организма с вирусными инфекциями. У женщин, которых назвали красивыми, был зафиксирован более медленный рост бактерий в плазме.

По мнению исследователей, результаты научной работы показали, что привлекательность связана, главным образом, с хорошими иммунными факторами, передающими генетически.