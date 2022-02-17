Путин заявил, что расширение прав полицейских не будет нарушать права граждан

Расширение полномочий сотрудников полиции нужно прежде всего для возможности оперативного раскрытия преступлений по горячим следам и не должно нарушать права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон. Мы согласились с предложениями министра, с вашими предложениями, что работа по горячим следам является чрезвычайно важной для раскрытия, эффективной работы правоохранительной системы в целом, но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан», - цитирует РИА Новости заявление Путина на коллегии МВД.

Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Согласно закону, правоохранители получили право проникать в жилые помещения для задержания, а также оцеплять строения и территории.