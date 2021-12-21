Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции и корректировке перечня оснований для вскрытия автомобиля. Согласно закону, правоохранители получили право проникать в жилые помещения для задержания, а также оцеплять строения и территории. При этом представляться полицейские теперь имеют право уже после прекращения противоправных действий.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, в закон «О полиции» включена статья «Вскрытие транспортного средства». В случае угрозы жизни и безопасности человека правоохранители имеют право вскрыть автомобиль. Также вскрытие можно произвести в случае угрозы теракта или задержания подозреваемых.

Ранее начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал, с какими нововведениями столкнутся россияне после внесения поправок в закон «О полиции». По его словам, изменения необходимы и вводятся своевременно.