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Строителей БАМ из ВВО усилили перспективными образцами техники

14:19 17.02.2022
Речь идет об моторных подогревателях и комплектах групповой заправки - они экономят время и человекочасы, а также позволяют укладываться в график работ в условиях сверхнизких температур. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Группировку войск Восточного военного округа, выполняющую задачи по строительству второй ветка Байкало-Амурской магистрали, усилили перспективными образцами техниками - они экономят время и человекочасы, а также позволяют укладываться в график работ в условиях сверхнизких температур. 

Речь идет, например, об унифицированных моторных подогревателях на базе автомобилей КамАЗ, которые используются при подготовке строительной техники к работам.

Кроме этого, их применяют для подогрева авиадвигателей перед плановыми полетами воздушных судов. Проводить эти полеты необходимо для ежедневного контроля выполнения в карьерах и на железнодорожных насыпях, а также для мониторинга ледяной переправы через Зейское водохранилище. Кроме этого, авиация необходима для быстрого реагирования в случае экстренной ситуации - условия стройки в тайге подразумевают слабо развитую транспортную логистику. 

Также для дозаправки авиации применяется новейший комплект групповой заправки. Его можно эксплуатировать в диапазоне от - 50 до + 50 градусов по Цельсию. 

«Технологическое оборудование, а также средства заправки и контроля размещены в двух 20-тонных контейнерах, что позволяет в кратчайшие сроки организовать перемещение автомобильным транспортом на новую площадку подскока. Тактико-технические характеристики позволяют организовать дозаправку одновременно двух летательных аппаратов с производительностью до 700 литров в минуту», - сказал заместитель начальника службы горючего ВВО подполковник Дмитрий Петров.

В работах участвует более 1 500 военнослужащих и 700 единиц военной специальной техники. 

Ранее сообщалось, что строить вторую ветку БАМ приехали курсанты Минобороны из Петербурга. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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