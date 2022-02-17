Строителей БАМ из ВВО усилили перспективными образцами техники

Группировку войск Восточного военного округа, выполняющую задачи по строительству второй ветка Байкало-Амурской магистрали, усилили перспективными образцами техниками - они экономят время и человекочасы, а также позволяют укладываться в график работ в условиях сверхнизких температур.

Речь идет, например, об унифицированных моторных подогревателях на базе автомобилей КамАЗ, которые используются при подготовке строительной техники к работам.

Кроме этого, их применяют для подогрева авиадвигателей перед плановыми полетами воздушных судов. Проводить эти полеты необходимо для ежедневного контроля выполнения в карьерах и на железнодорожных насыпях, а также для мониторинга ледяной переправы через Зейское водохранилище. Кроме этого, авиация необходима для быстрого реагирования в случае экстренной ситуации - условия стройки в тайге подразумевают слабо развитую транспортную логистику.

Также для дозаправки авиации применяется новейший комплект групповой заправки. Его можно эксплуатировать в диапазоне от - 50 до + 50 градусов по Цельсию.

«Технологическое оборудование, а также средства заправки и контроля размещены в двух 20-тонных контейнерах, что позволяет в кратчайшие сроки организовать перемещение автомобильным транспортом на новую площадку подскока. Тактико-технические характеристики позволяют организовать дозаправку одновременно двух летательных аппаратов с производительностью до 700 литров в минуту», - сказал заместитель начальника службы горючего ВВО подполковник Дмитрий Петров.

В работах участвует более 1 500 военнослужащих и 700 единиц военной специальной техники.

Ранее сообщалось, что строить вторую ветку БАМ приехали курсанты Минобороны из Петербурга.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин