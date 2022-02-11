Курсанты Минобороны из Петербурга приехали строить вторую ветку БАМа

Пятикурсники Военного института железнодорожных войск и военных сообщений начали стажировку на строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2).

Практика поможет студентам научиться применять пока еще теоретические знания на деле, да еще и в суровых условиях российского Севера. Стажировка длится один месяц. За это время курсанты поработают инженерами, на собственном опыте узнают, как строить железную дорогу в условиях вечной мерзлоты.

В реконструкции БАМа задействовано свыше 1 500 военнослужащих и порядка 700 единиц военной техники. Ранее сообщалось, что для работ по реконструкции магистрали военнослужащие Восточного округа навели уникальную ледовую переправу через Зейское водохранилище.

Работы по реконструкции самого сложного участка протяженностью 340 километров, между населенными пунктами Улак и Февральск, к которым привлечены железнодорожные войска, стартовали 12 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов