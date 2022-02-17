Песков сообщил, что Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛДНР

Президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение Государственной думы РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, он (Путин - прим.ред.) принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента», - сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин при работе с обращением будет концентрироваться на возможности урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. При это российский лидер отметил важность соблюдения всего минского комплекса мер.