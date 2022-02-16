Синоптик предупредила москвичей о сильном ветре и гололедице в ближайшие дни

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что на данный момент в столичном регионе начал усиливаться ветер, из-за чего атмосферное давление будет понижаться и в пятницу окажется на 20 единиц ниже нормы.

«Действительно, мы ждем в ближайшие дни погоду довольно ветреную. Порывы ветра больше 15 метров в секунду - это уже неблагоприятное явление погоды для города, но существенно температурный режим меняться не будет. Правда, солнышка у нас не будет, но температура в дневные часы останется положительной», - сообщила Позднякова в беседе со «Звездой».

По словам метеоролога, на дорогах в Москве местами может образоваться гололедица. Так как столичный Гидрометцентр практически всю зиму передает о гололедице, говорит синоптик, для москвичей в этом погодном явлении ничего необычного уже быть не должно.

«А то, что касается ветра, действительно, сильный ветер скрашивает эффект вторжения теплого воздуха на территории столичного региона. “Желтый” (уровень погодной опасности. - Прим. ред.) - это значит, неблагоприятное явление погоды. Но если вы смотрите, то в Гидрометцентре начиная с декабря висит “желтый” уровень погодной опасности, и он практически всегда связан с явлением гололедицы», - добавила специалист.

Как отметила Позднякова, сейчас кроме гололедицы среди «неприятных» погодных явлений Москву настигнет плотный ветер. Однако, с другой стороны, считает специалист, в этом есть и свои преимущества, ибо ветер и тепло будут способствовать хоть и медленному, но подтаиванию снежного покрова.



Ранее генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся одним из учреждений ООН, Петтери Таалас заявил, что не стоит любые колебания погоды расценивать как глобальные изменения климата. Говоря в контексте все более отмечающегося потепления в мире, Таалас заявил, что такого сильного повышения температуры «не было уже 200 тысяч лет».