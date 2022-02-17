В Кремле заявили, что не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории

Кремль не готов и не будет воспринимать претензии, в том числе от США, о том, как РФ перемещает военные силы на своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать», - сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москве непонятна тревога Запада по поводу совместных учений РФ и Белоруссии, а также размещения российских войск на собственной территории.

Ранее Песков, отвечая на вопрос про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов, заявил, что учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей.