Путин заявил, что к нелегальным мигрантам и тем, кто нарушает законы РФ, должны быть применены жесткие меры

Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает законы РФ, должны быть приняты жесткие меры, включая депортацию из России и запрет въезда на территорию страны в последующем, заявил президент России Владимир Путин.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - цитирует РИА Новости заявление Путина на коллегии МВД.

По словам главы государства, самые жесткие меры должны применяться в отношении преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес.

Ранее в МВД РФ сообщали, что с 1 января 2022 года иностранцы могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а работодатели за привлечение таких работников - оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека.