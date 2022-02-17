Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что у кибермошенников нет ничего святого

Алексей Курильченко
13:29 17.02.2022
Жертвами преступников зачастую становятся пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды, отметил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Emil Janssen, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

У кибермошенников, с которыми сталкивались россияне, в том числе пенсионеры, нет ничего святого. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании и, что вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств, накоплений, невосполнимым моральным ущербом сталкиваются наши граждане все в большем и большем количестве. Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. У преступников нет ничего святого - только деньги урвать», - сказал Путин.

Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян. Так, например, недавно стало известно о массовой рассылке преступниками в мессенджерах и соцсетях ссылок, приводящих на так называемые фишинговые сайты. Однако почти у всех способов кражи денег с банковских карточек есть один фундаментальный принцип. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории
13:39 В стране и мире
Путин заявил, что к нелегальным мигрантам и тем, кто нарушает законы РФ, должны быть применены жесткие меры
12:07 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео допроса участника нападений в Дагестане в 1999 году
13:56 В стране и мире
Песков назвал все даты российского «вторжения» на Украину безответственными фейками
09:34 В стране и мире
Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.