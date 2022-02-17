Путин заявил, что у кибермошенников нет ничего святого

У кибермошенников, с которыми сталкивались россияне, в том числе пенсионеры, нет ничего святого. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании и, что вызывает особую остроту, общественную реакцию, с потерями средств, накоплений, невосполнимым моральным ущербом сталкиваются наши граждане все в большем и большем количестве. Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. У преступников нет ничего святого - только деньги урвать», - сказал Путин.

Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян. Так, например, недавно стало известно о массовой рассылке преступниками в мессенджерах и соцсетях ссылок, приводящих на так называемые фишинговые сайты. Однако почти у всех способов кражи денег с банковских карточек есть один фундаментальный принцип. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.