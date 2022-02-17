В МИД заявили, что РФ еще работает над реакцией на ответ НАТО по предложениям по безопасности

Реакция на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности в четверг дана не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет, сегодня не отправим точно. Мы работаем над ним», - цитирует РИА Новости ответ дипломата на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что график дальнейших действий по гарантиям безопасности будет обсуждаться после передачи российского ответа США и НАТО.

До этого сообщалось, что подготовка документа находится в завершающей стадии.