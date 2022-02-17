В МИД заявили, что РФ еще работает над реакцией на ответ НАТО по предложениям по безопасности
По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, в четверг этот документ отправлен не будет.
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Реакция на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности в четверг дана не будет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Нет, сегодня не отправим точно. Мы работаем над ним», - цитирует РИА Новости ответ дипломата на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что график дальнейших действий по гарантиям безопасности будет обсуждаться после передачи российского ответа США и НАТО.
До этого сообщалось, что подготовка документа находится в завершающей стадии.