Захарова рассказала о дальнейших шагах в диалоге по гарантиям безопасности

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что график дальнейших действий по гарантиям безопасности будет обсуждаться после передачи российского ответа США и НАТО.

«Мы уже неоднократно говорили, что подготовлен ответ. Он находится в завершающей фазе. (Ответ) на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ уже на российские инициативы», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Захарова также добавила, что ответ находится на финальной стадии подготовки будет передан партнерам, после чего выработают график дальнейших шагов.

Ранее официальный представитель дипведомства напомнила, что о планах в скором времени опубликовать реакцию РФ на ответы США и НАТО по предложениям по безопасности сообщал глава МИД России.