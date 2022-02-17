ФСБ опубликовала видео допроса участника нападений в Дагестане в 1999 году

Сотрудники федеральной службы безопасности России допросили задержанного ранее Эльдара Машаева. Совместно со Следственным комитетом сотрудники ФСБ собрали неопровержимую доказательную базу, которая подтверждает, что Машаев состоял в бандформировании, которое в 1999 году совершало нападения на населенные пункты Дагестана.

«Во взаимодействии с МВД России Э. Машаев задержан и доставлен в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России и избрания меры пресечения», - говорится в сообщении ФСБ.

В сентябре прошлого года сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции задержали еще двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба, которые могут быть причастны к вооруженному нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. По версии следствия, они добровольно вступили в ряды бандитов и приняли активное участие в совершении тяжких преступлений.