Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции задержали еще двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба, которые могут быть причастны к вооруженному нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Речь о двух уроженцах Ставропольского края Альберте Елакаеве и Алимхане Мусаеве.

«Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш.Басаев и Э.Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)», - говорится в комментарии ведомства.

По версии следствия, в середине июля 99-го года, Елакаев и Мусаев добровольно вступили в ряды бандитов и приняли активное участие в совершении тяжких преступлений.

«Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», - добавили в СК РФ.

Тогда, в результате действий террористов, были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести. Российские спецслужбы и правоохранительные органы продолжают поиск всех участников нападения на Ботлихский район.