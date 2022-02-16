В стране и мире Песков сообщил, что Путин получил обращение Госдумы о признании ЛДНР Алексей Курильченко Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данном вопросе следует уделить внимание помощи в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. © Фото: Alexei Nikolsky, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин уже получил обращение Государственной думы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное - это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», - сказал Песков журналистам. Ранее Путин прокомментировал обращение Госдумы РФ по вопросу признания народных республик Донбасса. Российский лидер заявил, что все зависит от того, какой вариант развития событий окажется самым благоприятным для региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика