Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Инспекторы ВАИ сопроводили около десяти воинских колонн из Крыма после учений

11:47 17.02.2022
Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.
Инспекторы ВАИ сопроводили около десяти воинских колонн из Крыма после учений
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции сопроводили колонны с военной техникой, возвращающиеся из Крыма после учений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Более половины автомобильных маршей прошли свыше 500 километров. Инспекторы ВАИ обеспечили безопасность колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Они сопроводили около десяти колонн. Маршруты движения проходили по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что очередной эшелон военной техники пересек Крымский мост после завершения учений. По мосту через Керченский пролив следуют как железнодорожные составы, так и автомобильные колонны. Боевую технику доставят в свои воинские части, где ее обслужат и подготовят к новым учениям.

Напомним, что тактические учения прошли на территории 15 общевойсковых полигонов Южного военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:44 В стране и мире
Песков сообщил, что Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ЛДНР
12:07 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео допроса участника нападений в Дагестане в 1999 году
12:41 В стране и мире
Видео
Зеленский отправился в зону боевых действий в Донбассе
09:34 В стране и мире
Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»
06:45 В стране и мире
Видео
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Кемерово
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.