Инспекторы ВАИ сопроводили около десяти воинских колонн из Крыма после учений

Инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции сопроводили колонны с военной техникой, возвращающиеся из Крыма после учений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

Более половины автомобильных маршей прошли свыше 500 километров. Инспекторы ВАИ обеспечили безопасность колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. Они сопроводили около десяти колонн. Маршруты движения проходили по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что очередной эшелон военной техники пересек Крымский мост после завершения учений. По мосту через Керченский пролив следуют как железнодорожные составы, так и автомобильные колонны. Боевую технику доставят в свои воинские части, где ее обслужат и подготовят к новым учениям.

Напомним, что тактические учения прошли на территории 15 общевойсковых полигонов Южного военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов