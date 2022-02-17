Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Очередной эшелон военной техники пересек Крымский мост после завершения учений

10:54 17.02.2022
Боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Воинские подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, проведенных на полигонах Крыма. Как сообщает Министерство обороны РФ, очередной эшелон военной техники уже пересек Крымский мост.

По мосту через Керченский пролив следуют как железнодорожные составы с техникой, так и автомобильные колонны, возвращающиеся домой. Боевую технику доставят в свои воинские части, где ее обслужат и подготовят к новым учениям.

В Вооруженных силах проходят масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Марши подразделений ЮВО, уже завершивших выполнение учебных задач на полигонах в Крыму, совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов. 

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:38 В стране и мире
В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по позициям ВСУ
09:34 В стране и мире
Ученые выявили шесть скрытых симптомов «омикрона»
06:45 В стране и мире
Видео
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Кемерово
05:03 Армия
Видео
Корабли Каспийской флотилии вышли в море из пункта базирования перед учениями
05:04 Армия
Видео
Везде необходимы: Служба горючего Вооруженных Сил РФ отмечает годовщину
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.