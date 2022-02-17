Очередной эшелон военной техники пересек Крымский мост после завершения учений

Воинские подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, проведенных на полигонах Крыма. Как сообщает Министерство обороны РФ, очередной эшелон военной техники уже пересек Крымский мост.

По мосту через Керченский пролив следуют как железнодорожные составы с техникой, так и автомобильные колонны, возвращающиеся домой. Боевую технику доставят в свои воинские части, где ее обслужат и подготовят к новым учениям.

В Вооруженных силах проходят масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Марши подразделений ЮВО, уже завершивших выполнение учебных задач на полигонах в Крыму, совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов