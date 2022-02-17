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«Считал себя членом неведомых структур»: политолог Светов рассказал о Валерии Соловье

Алексей Курильченко
11:19 17.02.2022
По словам эксперта, Соловей неоднократно делал неоднозначные заявления и считал, что имеет доступ к «тайным знаниям».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: modusclubrus, Facebook
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Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «Звезде» о том, как он и его коллеги относятся к Валерию Соловью. По словам эксперта, к Соловью не относились серьезно из-за неоднозначных заявлений, а его деятельность стала поводом для увольнения из МГИМО.

«Мое отношение к нему (Соловью. - Прим. ред.) всегда было как к клоуну. Бывает такое с людьми - достигнув определенного возраста, у них что-то перемыкает и они переоценивают свою значимость, начинает казаться, что они "хранители какой-то тайны". Видимо, его из МГИМО поперли из-за того, что он вместо работы начал какими-то другими вещами заниматься. Он генерировал вокруг себя ауру "адепта неведомых знаний", давая немыслимые прогнозы по отставкам в Петербурге. Апофеозом стало заявление, что он стал членом какой-то неведомой структуры, которая фактически управляет миром... Мне кажется, он мог где-то заиграться», - сказал политолог.

Эксперт не исключает, что у Соловья действительно могли быть источники в определенных структурах. При этом деятельность Соловья практически сошла на нет после задержания при попытках создать собственное движение, отметил Светов.

Политолог Валерий Соловей был допрошен следователями по делу о возбуждении ненависти в качестве свидетеля. Он подозревается в разжигании ненависти. Публичные высказывания политолога подвергнут лингвистической экспертизе.

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