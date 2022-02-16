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СМИ: по делу Соловья проведут лингвистическую экспертизу

Игнат Далакян
22:27 16.02.2022
Сообщается, что экспертиза определит наличие в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь.
СМИ: по делу Соловья проведут лингвистическую экспертизу
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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По данным СМИ, в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК России), свидетелем по которому проходит политолог Валерий Соловей, будет назначена лингвистическая экспертиза.

Как говорится в СМИ, публичные высказывания Соловья в социальных сетях будут изучены следователями.

«По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», - пишет RT со ссылкой на источник.

Ранее политолога отпустили из СК РФ в статусе свидетеля.

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