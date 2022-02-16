В стране и мире СМИ: по делу Соловья проведут лингвистическую экспертизу Игнат Далакян Сообщается, что экспертиза определит наличие в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: По данным СМИ, в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК России), свидетелем по которому проходит политолог Валерий Соловей, будет назначена лингвистическая экспертиза. Как говорится в СМИ, публичные высказывания Соловья в социальных сетях будут изучены следователями. «По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», - пишет RT со ссылкой на источник. Ранее политолога отпустили из СК РФ в статусе свидетеля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика