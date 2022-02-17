«Дворец-музей»: Новый Эрмитаж отмечает 170 лет со дня открытия

Одному из крупнейших в мире художественных и культурных исторических центров исполняется 170 лет. В коллекции Эрмитажа находится более трех миллионов экспонатов. Сегодня его филиалы представлены в различных городах России. Празднование юбилея выпало на третий четверг месяца - день, когда вход для детей и студентов свободный.

В Эрмитаже интерьеры, в которых выставлены произведения искусства, уже сами по себе - искусство. «Большой просвет» Нового Эрмитажа - среди картин итальянских живописцев здесь представлена единственная в России работа Караваджо – «Мальчик с лютней». И роскошь зала не отвлекает, а помогает правильно воспринимать шедевры, уверен директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Считалось, что показывать искусство надо в таком помещении - белый куб, белые стены и ничего больше нету - и это на искусстве концентрируется. Да, это может для каких-то музеев простых, для Эрмитажа, который является дворцом-музеем, это в принципе не подходит», - рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Новый Эрмитаж - это первое здание в России, построенное специально для публичного музея. Для коллекции предметов искусства, собранной российскими императорами в Зимнем дворце и в соседних зданиях уже не хватало места, поэтому Николай I поручил немецкому архитектору Лео фон Кленце построить уникальный музейный комплекс.

«Когда Эрмитаж открыли, здесь не было искусственного освещения, было только естественное, поэтому Эрмитаж работал для посетителей только в световой день, зимой до трех часов дня», - указала зам. заведующего отделом рукописей Государственного Эрмитажа Елена Соломаха.

Спустя 170 лет освещение в Новом Эрмитаже стало намного лучше. И теперь миллионы посетителей могут рассмотреть во всех подробностях шедевры скульптуры - от античной до мастеров Возрождения - и работы испанских, итальянских и голландских живописцев - в том числе, знаменитое «Возвращение блудного сына» Рембрандта.

Самый крупный экспонат Нового Эрмитажа - это колыванская ваза из яшмы. Весит она 19 тонн, и это самая большая ваза в мире. Чтобы установить изделие, понадобились 770 рабочих, причем в момент установки здание еще не было достроено: одна стена отсутствовала.

На первом этаже здания закончена масштабная реновация: обновлена экспозиция в 22 помещениях. Например, в витринах Зала резных камней благодаря внутренней подсветке теперь можно рассмотреть уникальные врезные изображения - миниатюрные шедевры, созданные еще до нашей эры.

«Мы попытались соединить 19-ый и 21-ый век - это экспозиции современные с одной стороны, а с другой стороны воскрешают атмосферу 19-го века», - отметила заведующая отделом античного мира Государственного Эрмитажа Анна Трофимова.

Новый Эрмитаж связан с комплексом остальных зданий Большого Эрмитажа переходами: посетители могут осмотреть всю экспозицию музея, не выходя на улицу. Хотя снаружи здания тоже есть, что посмотреть.

Так, портик Нового Эрмитажа давно стал одним из символов Петербурга. Речь идет о скульптурах атлантах, которые держат небо на каменных руках. Интересно, что изначально архитектор Лео фон Кленце интересовался у императора, что выбрать: женские фигуры или мужские. И тогда решили, что практически обнаженные атланты будут смотреться приличнее раздетых кариатид.

В годы блокады один из немецких снарядов попал в здание, серьезно повредив одного из гранитных атлантов. Следы той «раны» до сих пор остались на ноге скульптуры. Есть примета, если загадать желание и потрогать или потереть поврежденный палец исполина, оно обязательно сбудется.