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Цифровая лихорадка в мире искусства: как Эрмитаж выставляет на продажу NFT-токены картин Моне, Ван Гога и Кандинского

Роман Закурдаев
Анна Назайкина
09:05 02.09.2021
Невзаимозаменяемые токены являются своеобразным сертификатом, подтверждающим исключительное право владеть цифровым файлом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Любители современного искусства готовы платить тысячи долларов за цифровую копию мировых шедевров. Покупатель получает исключительное право владеть цифровым активом. В NFT переводят фотографии, фильмы и целые музыкальные альбомы. И вот теперь токен-лихорадка дошла до Эрмитажа.Музей начнет продавать цифровые произведения из лимитированной коллекции, аукцион продлится до 7 сентября

Шедевр Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» в новой для себя виртуальной реальности делит digital–пространство с мультяшными обезьянками и акулой. Здесь же на витрине интернета и другие цифровые копии оригинальных  изображений из коллекции Эрмитажа.

Идею VI композиции Василий Кандинский вынашивал полтора года, еще восемь месяцев ушло на создание  картины. Чтобы сделать цифровую копию понадобиться несколько минут  - почти как фотоснимок, только в единичном экземпляре. Другой такой копии в мире нет.

В этой неповторимости и кроется их ценность. Такие копии называют NFT - или невзаимозаменяемыми токенами. Своеобразный сертификат, подтверждающий исключительное право владеть цифровым файлом. Так, за картину «Куст сирени» Ван Гога в электронном виде, подделать которую никак нельзя, на криптовалютной бирже люди готовы платить десятки тысяч долларов.

«Если мы снимаем эту картину в очень хорошем разрешении, суперхорошем, то она на экране оказывается лучше, чем вы видите ее в жизни. На экране мы можем ее видеть во всех деталях, очень долго перед ней стоять и днем и ночью, 24 на 7», - сказал заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

На торги выставлены пять цифровых шедевров мировой живописи. Каждый с электронной подписью директора Эрмитажа  и привязкой к месту хранения подлинника. Два экземпляра. Один покупателю. Второй останется за музеем и навсегда в мире цифрового искусства. Оно сейчас переживает настоящую токен-лихорадку.

Даже клип может стать NFT. Ролик, снятый на песню «Любимый город» спровоцировал еще и крупный скандал. Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн решил заработать на кадрах, снятых в стенах Эрмитажа. Еще 9 августа он на своей странице в Instagram опубликовал снимок собственного портрета с водяными знаками NFT поверх изображения.

Впоследствии в шапке профиля артиста в соцсети появилась ссылка на портал художественной библиотеки NFT Frame Art, на котором без согласования с музеем представлены пять лотов из анимированных изображений Линдеманна. Самый дорогой стоит 100 тысяч, если переводить в евро - его покупатель сможет еще и встретится с музыкантом. В Эрмитаже идею исполнителя не оценили.

«Здесь есть факт неправомерного использования воспроизведений, о которых стороны не договорились. Было использовано больше изображений, чем договаривались. И самое главное, что в одностороннем порядке была подменена цель использования», - отметил Начальник юридического отдела Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева.

Технология NFT стала популярной и среди спортсменов. Не так давно Лионель Месси запустил коллекцию NFT-артов со своими изображениями. Из российских спортсменов своя коллекция есть уже у бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и хоккеиста Александра Овечкина. В токены переводят фотографии, 3D-файлы, фильмы и целые музыкальные альбомы. Процесс кажется незамысловатым.

«Это возможность заработать в будущем и возможность обладать этим файлом и стать коллекционером. Когда ты покупаешь NFT-токен, все видят, что ты коллекционер, что у тебя уже несколько актов», - объяснил медиа художник Владислав Ткачук.

После эксперимента с продажей на аукционе электронных Моне, Кандинского и Джорджоне Государственный Эрмитаж намерен пойти еще дальше – открыть уже этой осенью первую выставку картин-токенов из своего бесценного собрания.

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