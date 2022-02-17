Антитела к коронавирусу сохраняются спустя год после вакцинации «Спутником V»

Новые исследования российской противовирусной вакцины «Спутник V» показали, что высокий уровень антител сохраняется и спустя год после получения первой дозы препарата. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что дописследования провели с целью оценки иммуногенности и безопасности вакцины в течение 12 месяцев.

По ее данным, первые же результаты дали понять, что G-антитела у привитых добровольцев сохраняются в достаточно большом количестве. Ракова заявила, что вывод позволили сделать результаты 1 323 привитых из 3 000 - выборка из 44% лиц. У 80% из них уровень антител оказался выше 200 единиц. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что добровольцев отобрали случайным образом на базе 19 поликлиник-центров по проведению клинического исследования «Спутника V», и ни один из них гарантированно не получил плацебо.

Ранее вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») получила постоянную регистрацию в России после завершения всех этапов клинических исследований. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, препарат безопасен для применения онкобольными.