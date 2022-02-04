Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России

Отечественный препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), предназначенный для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, завершил все этапы клинических исследований и получил постоянную регистрацию в России. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вакцина "Спутник V" - она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», - приводит его слова РИА Новости.

Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о безопасности вакцины для онкобольных.

В августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник V» на основании результатов клинических исследований фазы первой и второй.

В конце января в Москве стартовала кампания по вакцинации подростков от 12 до 17 лет от COVID-19. Бесплатная процедура проводится в 13 пунктах вакцинации. Для вакцинации используется препарат «Спутник М».