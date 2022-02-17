В ДНР заявили, что открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что открыла ответный огонь по позициям украинских военных.

«Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным представителей ДНР, военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ выпустили 42 снаряда из гранатометов и других типов оружия в сторону населенных пунктов Октябрь и Коминтерново.

Также сообщается, что военнослужащие из 53-й бригады обстреляли из 120-мм минометов населенные пункты Петровское и Новоласпа.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», - говорится в сообщении.

Кроме того, представители ДНР призвали международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия со стороны Украины.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что территория самопровозглашенной Луганской Народной Республики пять раз подверглась минометному и гранатометному обстрелу со стороны ВСУ.