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В Минобороны России рассказали о разработке для ВКС нового автоматизированного аэродромного заправщика

10:45 17.02.2022
Новый заправщик позволяет вдвое сократить время заправки и повысить автономность работы, уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны России рассказали о разработке для ВКС нового автоматизированного аэродромного заправщика
© Фото: Минобороны России
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Для Воздушно-космических сил России разрабатывается аэродромный заправщик самолетов АТЗ-20-6560 на базе автомобиля КамАЗ-6560.

Как сообщили в Минобороны России, новая машина может автономно заправлять сразу несколько воздушных судов в автоматизированном режиме. Разработка позволяет в два раза сократить время заправки. Опытный образец уже применялся на учениях в прошлом году.

Заправщик удовлетворяет самым современным требованиям по точности измерений и обеспечению чистоты топлива, поскольку в нем имеется усовершенствованный фильтр-водоотделитель и счетчик жидкости.

Сегодня, 17 февраля, отмечается День образования Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. На службу возложена задача обеспечивать войска горюче-смазочными материалами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов

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