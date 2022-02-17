В Минобороны России рассказали о разработке для ВКС нового автоматизированного аэродромного заправщика

Для Воздушно-космических сил России разрабатывается аэродромный заправщик самолетов АТЗ-20-6560 на базе автомобиля КамАЗ-6560.

Как сообщили в Минобороны России, новая машина может автономно заправлять сразу несколько воздушных судов в автоматизированном режиме. Разработка позволяет в два раза сократить время заправки. Опытный образец уже применялся на учениях в прошлом году.

Заправщик удовлетворяет самым современным требованиям по точности измерений и обеспечению чистоты топлива, поскольку в нем имеется усовершенствованный фильтр-водоотделитель и счетчик жидкости.

Сегодня, 17 февраля, отмечается День образования Службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации. На службу возложена задача обеспечивать войска горюче-смазочными материалами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов