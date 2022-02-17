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Везде необходимы: Служба горючего Вооруженных Сил РФ отмечает годовщину

05:04 17.02.2022
Службе горючего Вооруженных Сил России исполняется 86 лет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В составе Вооруженных Сил России существует и действует служба, без которой невозможно представить современную армию и флот. Это - служба горючего. Служба, без которой не взлетит на задание ни один самолет, не выйдет в дальний поход боевой корабль, не двинется в атаку ни одна танковая рота, не выйдет на цель ни одна стратегическая ракета. Эта служба является важнейшей в системе материально-технического обеспечения армии и флота.

Созданное в 1936 году по приказу Народного комиссара обороны Союза ССР Управление снабжения горючим РККА с отделами в военных округах положило начало славной истории службы горючего, которая на протяжении всего этого времени неизменно демонстрирует верность Отчизне, мужество и самоотверженность.

Деятельность службы горючего неразрывно связана с боевой летописью армии и флота, героизмом воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, доблестью и отвагой офицеров и солдат, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других локальных военных конфликтах.

Напряженный и поистине героический труд специалистов службы горючего неоднократно отмечен при создании ракетно-ядерного щита страны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тушении массовых лесных пожаров, ликвидации техногенных аварий и катастроф.

В сегодняшних условиях обостренной геополитической обстановки службой горючего выполняется значительный комплекс мероприятий по наращиванию материально-технической базы и снабжению горюче-смазочными материалами группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике, Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, миротворческой миссии сил ОДКБ в Казахстане.

Продолжается строительство объектов службы горючего, в том числе с привлечением вертикально интегрированных нефтяных компаний, разрабатываются новые образцы технических средств службы горючего.

Современная структура службы горючего включает в себя базы и склады ракетного топлива и горючего, подразделения подвоза и заправки горючим  в составе бригад материально-технического обеспечения, трубопроводные части, средства заправки компонентами жидкого ракетного топлива, ремонтные мастерские и лаборатории контроля качества горючего, а также головную научно-исследовательскую организацию 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России.

Какая бы задача ни стояла перед Вооруженными Силами, воинские части и организации службы горючего всегда синхронно делают все, от них зависящее, чтобы войска и силы флота были обеспечены всем необходимым для выполнения поставленных задач.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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