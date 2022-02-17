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СМИ: Британия направляет в Эстонию танки и бронеавтомобили

Марина Крижановская
00:43 17.02.2022
Также, вероятно, Британией будут направлены дополнительные войска.
СМИ: Британия направляет в Эстонию танки и бронеавтомобили
© Фото: imagebroker Juergen Hasenkopf Globallookpress
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Соединенное Королевство намерено удвоить число своих войск в Эстонии как часть миссии Организации Североатлантического договора по размещению сил. Также Британией якобы будет направлена дополнительная техника, включая танки, боевые бронированные машины, сообщают СМИ со ссылкой на военное ведомство страны. 

Министерство обороны Великобритании отказалось указывать, какое именно количество войск будет переброшено в Эстонию. Информация сообщается на сайте Reuters.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о позиции США по ситуации на Украине. Она перечислила, что «выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Бликена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой?». 

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