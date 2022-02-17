Здание британского МИД окрасилось в цвета украинского флага

В среду, 16 февраля, министерство иностранных дел Великобритании окрасилось в цвета украинского флага. Соответствующая подсветка была включена на здании министерства.

«Министерство иностранных дел, содружества и по делам развития засветилось цветами украинского флага как знак солидарности с народом Украины», - гласит соответствующее сообщение в Twitter-аккаунте министерства.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве предположили, что США и Великобритания могут знать о готовящихся на Украине силовых акциях. Данный вывод напрашивается на основе заявлений и действий Вашингтона и Лондона, - заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Она отметила, что «учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях».