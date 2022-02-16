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«Вся эта ситуация - фейк»: американский политолог о «вторжении» РФ на Украину

Анна Берестовая
05:14 16.02.2022
Эксперт из США заявил, что американцы даже не знают, где находится Украина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Действующий американский лидер Джо Байден - один из самых непопулярных президентов в истории страны. Такое заявление сделал американский политолог Джон Вароли в эксклюзивном интервью «Звезде».

По словам эксперта, на период нахождения на должности Байдена выпало большое количество социальных проблем, глобальный экономический кризис. В это время в стране установился достаточно высокий уровень бедности и безработицы. Такой расклад не мог не сказаться на его репутации.

«Американцы им очень недовольны», - указал Вароли.

Политолог высказал мнение, что шумиха вокруг якобы агрессивных намерений Российской Федерации по отношению к Украине является классическим отвлекающим маневром. С помощью него некрепко сидящий в кресле президент и его сторонники переводят внимание с внутренних вопросов на внешние.

«Лучше всего отвлечь людей от их проблем можно благодаря тому, что создается миф о страшной России, которая собирается "напасть" на Украину», - заметил специалист.

 Вароли заверил, что американские граждане не в курсе, где находится Украина. Более того, по его словам, 99% людей раньше даже не слышали о такой стране.

«Но Байден говорит, что это очень важная страна для США», - подметил эксперт.

Как заключил политолог, вся ситуация с будто бы возможным «вторжением» России на Украину является полным фейком. Цель же этого обмана - отвлечь население от их проблем.

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