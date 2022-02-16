Минобороны показало видео возвращения первой автоколонны ЮВО через Крымский мост

Автомобильная колонна соединения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного преодолела первый участок марша по трассе «Таврида» и проехала по Крымскому мосту, направляясь в пункт постоянной дислокации после плановых учений.

Днем ранее подразделения ЮВО, задействованные в тактических учениях на полигонах в Крыму, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. Марши совершаются в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов, на всем протяжении маршрута их сопровождают автомобили военной автоинспекции.

Когда техника прибудет к месту назначения, ее обслужат и подготовят к очередному этапу боевой учебы.

По информации Минобороны, в тактических учениях были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых объединений ЮВО.

Ранее «Звезда» публиковала кадры погрузки танков и иной гусеничной военной техники на железнодорожные платформы.

Сообщается, что учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев