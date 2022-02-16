Шведское издание назвало боеготовность ВС РФ самой высокой за долгое время

Вооруженные Силы России находятся в самом лучшем состоянии оснащенности и готовности за долгое время. Говорить об этом позволил опрос экспертов, проведенный шведским изданием Svenska Dagbladet.

В авторской статье выражается мнение о том, что в настоящее время Россия находится в «самой высокой за многие десятилетия боеготовности». Отмечается, что состояние касается и оперативности и мобильности, и технического потенциала.

В публикации рассказывается, что российская армия способна проводить операции в том числе и вдалеке от собственных границ и обладает вооружениями следующих поколений. Отдельно отмечены перспективы развивающегося плотного сотрудничества с КНР. Как резюмирует издание, США, в свою очередь, долгое время не уделяли никакого внимания модернизации своей армии.

Ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске обсудил вопросы военно-технического сотрудничества двух стран в рамках борьбы с террористами и аспекты оказания гуманитарной помощи сирийскому народу.