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В Минобороны показали видео тренировки спецназа ЦВО по стрельбе под Самарой

06:45 16.02.2022
В состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие соединения спецназа ЦВО провели соревнования по армейской тактической стрельбе в рамках подготовки конкурса Армейских международных игр «Тактический стрелок» на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области.

Более сотни спецназовцев показали свое мастерство владения пистолетами и автоматами при стрельбе со сменой рук и с разных дистанций. Чтобы выполнить некоторые упражнения, военнослужащим пришлось совершать марш-бросок.

Бойцы, показавшие лучшие результаты, будут представлять округ на соревнованиях АрМИ-2022.

Ранее на полигоне под Самарой спецназовцы ЦВО взорвали машину условного противника и захватили важные документы. 

По замыслу тренировки, бойцы провели разведку и вскрыли маршрут передвижения неприятеля, после чего устроили засаду. Когда грузовик подорвался на фугасе, бойцы открыли по нему шквальный огонь из автоматов и пулеметов.

материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев

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