Спецназ ЦВО устроил засаду на автомобиль «противника» под Самарой

На полигоне под Самарой спецназовцы Центрального военного округа взорвали машину условного противника и захватили важные документы.

По замыслу тренировки, бойцы провели разведку и вскрыли маршрут передвижения неприятеля, после чего устроили засаду. Когда грузовик подорвался на фугасе, бойцы открыли по нему шквальный огонь из автоматов и пулеметов.

Вся операция заняла считанные секунды. В ходе скоротечного огневого контакта спецназовцы ликвидировали противника и в ходе обыска машины обнаружили пакет с ценными сведениями.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около сотни военнослужащих.

Ранее сообщалось, что спецназ зачистил захваченный «бандитами» склад на учениях «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов