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Шесть человек погибли в Бразилии в результате проливных дождей

Марина Крижановская
05:55 16.02.2022
Сообщается, что основной причиной гибели стали образовавшиеся в результате обильных дождей оползни.
Шесть человек погибли в Бразилии в результате проливных дождей
© Фото: Sandro Pereira Keystone Press Agency Globallookpress
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В Бразилии в результате проливных дождей произошли оползни в 52 местах. Это привело к гибели шести человек. Соболезнования выразил министр регионального развития Рожериу Маринью.

«Мы сожалеем о шести жизнях, погибших в Петрополисе в этот вторник. Город страдает от последствий проливных дождей, 200 миллиметров за последние четыре часа, вызвавших разлив рек. Есть 52 точки (где зафиксированы оползни - прим. ред.). Я позвонил правительству и предложил всю поддержку», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Позднее он добавил, что отдал указания соответствующим лицам направиться в Петрополис для решения проблемы.

«Мы на связи с префектурой и приложим все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Наша Национальная Гражданская Оборона работает с гражданской обороной штата и муниципалитета. Я приказал Национальному департаменту гражданской обороны, полковнику Александру Лукасу, отправиться в город», - сообщил министр Рожериу Маринью.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу вечером 3 января произошел сход оползня на строительную площадку. В результате инцидента 20 человек оказались под завалами.

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