В Китае при оползне погибло не менее пяти человек

В китайской провинции Гуйчжоу вечером 3 января произошел сход оползня на строительную площадку. В результате инцидента 20 человек оказались завалены.

Согласно сообщению местных властей, которое приводит РИА Новости, пять человек погибли, девять считаются пропавшими без вести. Спасателям удалось извлечь из завалов восемь человек. На месте трагедии работают 720 человек и 16 экскаваторов.

В июле в индийском Мумбаи проливные дожди вызвали оползень. Смытая ливнем горная порода обрушилась на городские трущобы. Погибли по меньшей мере 25 человек.