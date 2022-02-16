В стране и мире Итальянский эксперт: США хотят разделить Россию и ЕС Марина Крижановская Эксперт отметил, что США будут усиливать давление на Россию «с целью убрать с пути президента Владимира Путина». © Фото: Sascha Steinach via www.imago-im www.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: В Италии считают, что главной целью всей нынешней внешней политики Соединенных Штатов является стремление разделить Российскую Федерацию и Европейский союз. Такими мыслями поделился Стефано Верноле - представитель итальянского «Центра исследований Евразия-Средиземноморье». «Фундаментальная цель агрессии США - создание новой разделительной стены между Россией и Европейским союзом по образцу того, что происходило во времена холодной войны», - поделился своим видением с РИА Новости итальянский эксперт. Верноле считает, что американская сторона пытается заполучить международный авторитет, «разыгрывая карту вступления Киева в НАТО». «США будут усиливать давление на Россию с целью убрать с пути президента Владимира Путина, которого они обвиняют в заключении союза с Пекином, стратегическим соперником Вашингтона», - сделал предположения представитель итальянского экспертного сообщества. Немногим ранее, 15 февраля во время брифинга в Белом доме пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не собираются принуждать Украину стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО). Она добавила, что любая другая страна, обладающая суверенитетом, также имеет право сделать свой собственный выбор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика