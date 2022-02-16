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Прием психиатра может быть включен в диспансеризацию после COVID-19

Марина Крижановская
04:25 16.02.2022
Отмечается, что это позволит пресечь развитие депрессии и потерю памяти, «на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19».
Прием психиатра может быть включен в диспансеризацию после COVID-19
© Фото: pexels.com
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Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко заявила, что рассматривается возможность включения посещения психиатра в перечень бесплатных услуг. Речь идет о реализации программы углубленной диспансеризации переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная мера направлена на предотвращение потери памяти и развития депрессии у перенесших заболевание пациентов.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра», - сообщила ТАСС представитель Совета Федерации России.

Инна Святенко добавила, что будет рассмотрена возможность получения направления у терапевта. По ее мнению, уже на этапе диспансеризации это позволит пресечь развитие депрессии и потерю памяти, «на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19».

«... Рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», - добавила руководитель комитета Совфеда.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что антитела, выработанные к штамму коронавируса «омикрон», не способны полноценно нейтрализовать другие его штаммы. Но в то же время Альтштейн призвал не считать, что переболевший омикрон-штаммом совсем не имеет антител к другим штаммам коронавируса.

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