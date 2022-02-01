В 71 регионе России превышены эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о превышении средних эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 71 регионе России. Отмечается, что рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом наблюдается среди всех возрастных групп.

«На четвертой неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте РФ», - разместило информацию ведомство на своем сайте.

Также сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на 4 неделе 2022 года вызвана «преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, а также вирусами гриппа типа А».

«При подготовке к эпидемии гриппа в Российской Федерации было привито от гриппа более 69,1 млн человек, что составляет 47,3%

от численности населения страны», - говорится в сообщении.

В столице стали известны новые правила вызова врача на дом. Так, Департамент здравоохранения города Москвы сообщил, что врачи осуществляют выезд на дом только для тех жителей города, которые не могу посетить клинику из-за тяжелого протекания заболевания или низкой мобильности. Новые правила обусловлены увеличенной нагрузкой на здравоохранительную систему города. Остальные пациенты могут посетить клинику: с симптомами ОРВИ можно обратиться к дежурному врачу даже без предварительной записи.