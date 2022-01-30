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В Депздраве Москвы объяснили новые правила вызова врача на дом

Иван Линдеманн
05:46 30.01.2022
Согласно новым правилам, врачи осуществляют выезд на дом только для тех жителей города, которые не могу посетить клинику из-за тяжелого протекания заболевания или низкой мобильности.  
В Депздраве Москвы объяснили новые правила вызова врача на дом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В московском Департаменте здравоохранения объяснила правила вызова врачей на дом в условиях увеличенной нагрузки на здравоохранительную систему города. В первую очередь нагрузка легла на справочную медсистему, колл-центра и поликлиники.

Так, согласно новым правилам, врачи осуществляют выезд на дом только для тех жителей города, которые не могу посетить клинику из-за тяжелого протекания заболевания или низкой мобильности.  Остальные могут посетить клинику – с симптомами ОРВИ можно обратиться к дежурному врачу даже без предварительной записи.

«В Москве вызов врача на дом осуществляется только к тем жителям, кто не может посетить поликлинику ввиду маломобильности или тяжёлого течения заболевания», - передает РИА Новости сообщение Депздрава.

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве будет продолжаться еще как минимум две недели. Об этом ранее совещании Координационного совета при правительстве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве развивается по европейскому сценарию с арифметической прогрессией.

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