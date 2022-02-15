Лавров в беседе с Блинкеном особо выделил недопустимость нагнетаемой США агрессивной риторики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонную беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Разговор представителей стран состоялся по инициативе американской стороны.

«С.В.Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, с российской стороны была отмечена важность продолжения совместной работы, как об этом условились президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в свете переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности.

Ранее Сергей Лавров анонсировал обнародование российской реакции на ответы США и НАТО по предложениям по безопасности.