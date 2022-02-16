Главы МИД Франции, ФРГ, США и Британии обсудили отношения с РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна, а также партнеры из США, Германии и Великобритании сохраняют бдительность в напряженности с Россией. Во вторник французский министр провел телефонные переговоры с коллегами - Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Лиз Трасс.

«Провел телефонные переговоры с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Лиз Трасс. Мы остаемся коллективно бдительными в отношении напряженностей с Россией: деэскалация должна быть претворена в действия, диалог продолжается», - сообщил он в своем Twitter.

Под его постом один из пользователей осуждающе отозвался о европейских политиках.

«Напугать людей, когда опасности войны не существует! К сожалению, у нас есть политики, которых мы заслуживаем, и мы пали очень низко», - написал пользователь Passicos David.

Накануне, 14 февраля, Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости продолжения «упорного диалога» с Россией. Он призвал пытаться искать способы избежать конфликтной ситуации, «которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех, и, прежде всего, для России».