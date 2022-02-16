Адвокат раскрыл детали допроса и обыска у политолога Соловья

Адвокат политолога Валерия Соловья Алексей Добрынин в беседе со «Звездой» рассказал подробности, связанные с допросом своего подзащитного в СК. По его словам, Соловей и его сын на допросе исчерпывающе ответили на все вопросы, далее их отпустили под подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

«К Валерию сегодня приехали домой с обыском, обыск проводили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено осенью 21 года по статье 282 о возбуждении ненависти и вражды. После этого попросили проехать в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля. СМИ написали, что его задержали, никто его не задерживал, спокойно попросили проехать», - говорит Добрынин.

Также адвокат подтвердил, что политолога отпустили из следственных органов в качестве свидетеля. Более того, говорит Добрынин, доподлинно неивестно, против кого возбуждено уголовное дело.

Напомним, политолог Валерий Соловей вместе со своим сыном были доставлены в следственные органы в качестве свидетелей по уголовному делу. По словам супруги Соловья, об иных подробностях ситуации не известно.