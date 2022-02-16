Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК

Политолог Валерий Соловей вместе со своим сыном доставлены в следственные органы в качестве свидетелей по уголовному делу. Как сообщила жена политолога Татьяна Соловей, она не имеет права разглашать, по какому именно делу проходят ее муж и сын.

«С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. Была изъята вся техника. Мой муж и наш сын были увезены в следственный комитет как свидетели по уголовному делу», - сообщила Соловей в беседе с РИА Новости.

По словам Татьяны, на данный момент об иных подробностях ситуации не известно. Женщина не поддерживает связь с членами семьи, так как их средства связи были изъяты.

Ранее сотрудники ФСБ России и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края, который обвиняется в участии в нападениях на населенные пункты Дагестана в 1999 году. Фигурант дела, по версии следствия, причастен к убийству 33 человек.