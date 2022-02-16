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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Закавказье

Виталий Музыка
21:28 16.02.2022
Лавров провел телефонный разговор с Азербайджанским коллегой Байрамовым.
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Закавказье
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Состоялся телефонный разговор Министров иностранных дел РФ и Азербайджанской Республики Сергея Лаврова и Джейхун Байрамова, где обсуждались актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Особое внимание уделено ситуации в Закавказье, в первую очередь процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – сказано в сообщении ведомства.

Министры рассмотрели ход обсуждения российских инициатив о путях обеспечения устойчивых правовых гарантий безопасности. Оба министра выразили согласие о необходимости наполнить реальным содержанием одобренные в ОБСЕ обязательства стран-участниц по обеспечению равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Сергей Лавров проводил телефонный разговор с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом.

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