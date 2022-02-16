Задержан еще один участник нападений в Дагестане в 1999 году

Сотрудник ФСБ России и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края, который обвиняется в участии в нападениях на населенные пункты Дагестана в 1999 году. На данный момент следователи устанавливают его роль в вооруженной группе.

«Именно в результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором принял участие фигурант, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», - говорится в сообщении СК РФ.

В сентябре прошлого года сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции задержали еще двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба, которые могут быть причастны к вооруженному нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. По версии следствия, они добровольно вступили в ряды бандитов и приняли активное участие в совершении тяжких преступлений.