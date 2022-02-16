Лавров призвал Турцию способствовать ответственной реакции на предложения РФ по безопасности

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров были обсуждены ключевые темы международной повестки дня.

Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения по безопасности. Лавров подчеркнул неприемлемый характер действий Запада по ситуации вокруг Украины, который ведет к ускоренной милитаризации этой страны. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений.

Как сообщается на сайте МИД РФ, в ходе переговоров были затронуты отдельные аспекты урегулирования в БиГ, Сирии и Закавказье, а также взаимодействие в рамках международных структур.

Кроме того, главы дипведомств обсудили актуальные вопросы российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между странами.

Ранее Чавушоглу и государственный секретарь Блинкен обсудили по телефону ситуацию на Украине. Также руководители дипломатических ведомств обеих стран обсудили общие вопросы сотрудничества.