Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсуждалась важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации действий России в отношении Украины»‎, - цитирует РИА Новости заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Также сообщается, что главы дипведомств США и Турции поговорили о проблемах Африканского Рога, назначении Анкарой спецпосланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, углублении двустороннего сотрудничества и взаимных интересах в рамках деятельности НАТО.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российские предложения по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что переговоры о гарантиях безопасности на заседании Совета РФ - НАТО состоятся 12 января в Брюсселе. Как ожидается, со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе.