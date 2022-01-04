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Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Алиса Кононенко
00:11 04.01.2022
Также руководители дипведомств обеих стран обсудили общие вопросы сотрудничества.
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине
© Фото: Александр Полегенько РИА Новости
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В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсуждалась важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к угрозе эскалации действий России в отношении Украины»‎, - цитирует РИА Новости заявление официального представителя Госдепартамента США  Неда Прайса.

Также сообщается, что главы дипведомств США и Турции поговорили о проблемах Африканского Рога, назначении Анкарой спецпосланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией, углублении двустороннего сотрудничества и взаимных интересах в рамках деятельности НАТО.  

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российские предложения по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора.  

Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что переговоры о гарантиях безопасности на заседании Совета РФ - НАТО состоятся 12 января в Брюсселе. Как ожидается, со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе. 

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