Мужчина и женщина умерли от отравления в Подмосковье

В квартире в поселке Обухово в Подмосковье были обнаружены тела мужчины и его супруги. По информации следствия, у погибших были найдены признаки отравления. Также отмечается, что их 9-летний сын сейчас находится в больнице.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный СК. На данный момент оперативники проводят комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

«По данным следствия, 22 января 2022 года пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по ул. Ленина пос. Обухово. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировали в медицинское учреждение сына погибших», - передает СК по Московской области.

Ранее в Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом. Четверо подозреваемых были установлены и задержаны «по горячим следам».